De Jonge: booster vanaf februari nodig om groen vinkje te houden

Wie vanaf februari een coronatoegangsbewijs wil aanmaken voor gebruik in Nederland, zal waarschijnlijk ook een boosterprik moeten nemen. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt van plan te zijn de nieuwe Europese regels voor het internationale bewijs over te nemen, en die ook tegelijk in te laten gaan. Hij zei ook de regels voor herstelbewijzen en vaccinatiebewijzen voor jongeren tot 18 jaar aan te willen passen.

Eerder dinsdag kondigde de Europese Commissie aan dat de geldigheid van het Europese vaccinatiebewijs vanaf 1 februari teruggebracht wordt tot 270 dagen. Daarna zal een booster nodig zijn om het bewijs te verlengen. Een herstelbewijs na een aangetoonde infectie is 180 dagen geldig. De Jonge heeft steeds bepleit dat de regels voor het Europese digitale coronacertificaat (dcc) gelijk moet zijn aan het Nederlandse coronatoegangsbewijs (ctb). Dat is op dit moment ook al zo.

De minister zei er verder rekening mee te houden dat ook mensen die jonger zijn dan 18 jaar op enig moment geboosterd moeten worden voor hun dcc of ctb. Boosterprikken zijn nu alleen nog goedgekeurd voor gebruik bij mensen van 18 jaar en ouder, maar volgens De Jonge kan je er “gevoeglijk van uitgaan” dat het middel ook voor jongere groepen goedgekeurd zal worden. Als dat gebeurt, zal hij dat “ook meenemen in de aanpassing van het ctb”, zei hij.

Met het dcc kunnen mensen die voldoen aan de eisen makkelijk tussen Europese landen reizen. Het Nederlandse ctb werd onder meer gebruikt om mee naar sportwedstrijden en cafés te kunnen. Beide bewijzen kunnen gecontroleerd worden door een QR-code te scannen. De Nederlandse code voor het ctb laat dan slechts een groen vinkje en enkele details voor identificatie zien. Na het scannen toont de Europese QR-code meer details, zoals het middel waarmee iemand is gevaccineerd en de datum waarop iemand is gevaccineerd.