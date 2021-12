De Jonge: groene vinkjes niet ingetrokken na een positieve test

Het kabinet gaat in de app CoronaCheck geen groene vinkjes intrekken als mensen positief getest zijn op het coronavirus. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd. De app en de systemen achter de app zouden daarvoor aangepast moeten worden. Dat levert allerlei grote privacybezwaren op, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Kamer. Hij betwijfelt bovendien of het zin heeft.

De app werd ontwikkeld om te kunnen checken of mensen getest zijn op het coronavirus, hersteld zijn of gevaccineerd. Daarvoor moet de app gegevens ophalen. Het bewijs dat daarna wordt aangemaakt, is niet gekoppeld aan een specifiek persoon, merkt De Jonge op. Om het groene vinkje na een positieve test in te trekken, zou dat wel nodig zijn. Een alternatief zou zijn dat mensen hun bewijs regelmatig moeten vernieuwen door opnieuw in te loggen op DigiD. Dat zouden de systemen volgens hem niet aankunnen.

De Jonge merkt op dat er meer bezwaren zijn. Zo is het controleren van papieren coronabewijzen nog veel ingewikkelder en zou de app waarmee de coronatoegangsbewijzen gecheckt worden aangepast moeten worden zodat die steeds verbinding maakt met een centrale server. Verder wijst hij erop dat mensen die een positieve coronatest gehad hebben zich ook zonder coronatoegangsbewijs onder de mensen kunnen begeven.

De minister zegt wel “voor een deel” tegemoet te kunnen komen aan de wens van de Kamer. Er zou een mogelijkheid toegevoegd kunnen worden om vrijwillig een positieve coronatest in de app CoronaCheck te laden. Daarmee wordt het groene vinkje tijdelijk ingetrokken. “Dit vraagt uiteraard om medewerking van de gebruiker”, schrijft hij. De “goedwillende mensen” die dat doen, zullen zich naar zijn inschatting nu ook al aan de regels houden.