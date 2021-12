GGD’en schalen op naar 200.000 tests per dag vanwege omikron

De GGD’en schalen de testcapaciteit op vanwege de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Eind januari moeten 200.000 coronatests per dag afgenomen kunnen worden. In de Tweede Kamer zei programmadirecteur Jaap Eikelboom dinsdag dat hij verwacht dat de testvraag sterk stijgt vanwege de nieuwe en meer besmettelijke variant.

De opschaling kent wel een uitdaging, aldus Eikelboom. Zo is het personeel dat coronatesten kan afnemen op het moment ook deels nodig voor de boostercampagne. “Maar misschien is dat straks weer andersom”, zei hij. Ook kunnen externe partijen worden ingezet op GGD-locaties en is het een optie om extra locaties te openen.