“Het is niet zo dat je een boompje plant en dat je vervolgens kan blijven vervuilen”

Ruim een jaar geleden liet Founder en Managing Director Doron Zarr alles uit zijn handen vallen om zich vol in te zetten voor het platform WoodYouCare, waar bedrijven en consumenten een bos of bomen kunnen laten planten om zo hun CO2 uitstoot te compenseren en iets groens en goeds terug te doen voor het klimaat. “Ik heb twee dochters (9 en 12 jaar). Ik wil vooral iets nuttigs doen met mijn leven en iets achterlaten waar ik ook met trots naar kan kijken. Als mijn dochters straks vragen: “Wat heb jij gedaan al die jaren?”, dan wil ik kunnen zeggen dat er door mijn initiatieven wereldwijd 10 miljoen bomen zijn gepland. Dat is mijn streven. “

Na een vakantie in 2017 met zijn gezin op Bali werd Doron zich nog meer bewust van de keuzes die wij maken en de impact die dit heeft op het klimaat. “Ik was al bewust bezig met afval scheiden en gebruik van water en elektriciteit. Ik zeg al jaren tegen mijn kinderen dat sommige dingen wel een beetje minder kunnen, bijvoorbeeld het weggooien van voedsel. Een van de grootste problemen van de klimaatcrisis is voedsel waste.” Tijdens het duiken zwom Doron door het plastic en zag hij het afval dat dagelijks op de stranden aanspoelt. “Dat vond ik best wel schrikbarend.”

“Door onze samenwerking met lokale Ngo’s kunnen meer doelen gerealiseerd worden”

Wat later kwam hij in aanraking met een herbebossing project en gaandeweg vielen er een aantal puzzelstukken samen. Met Emiel Fokker en Lieke Spapens ontstond het idee voor WoodYouCare, een organisatie die zich inzet voor herbebossing in tweede- en derdewereldlanden waar de meeste schade is aangericht. “En waar de lokale bevolking de hulp het hardste nodig heeft in het omgaan met de opwarming van de aarde en land erosie. Door de herbebossing verschaf je ook werkgelegenheid, wat vaak weer gecombineerd wordt met een stukje educatie en zorg voor de lokale bevolking en wilde dieren. Als het om bomen gaat, denken we aan de compensatie van CO2. Dat is belangrijk, maar er komt veel meer bij kijken. Door onze samenwerking met lokale Ngo’s kunnen meer doelen gerealiseerd worden.”

Steeds meer bedrijven willen serieuzer een bijdrage leveren aan het klimaat, omdat zij zowel intern als extern vaker de vraag krijgen: Wat doen jullie als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat? “Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar op het platform. Het doel van WoodYouCare is om uiteindelijk zoveel mogelijk bomen te kunnen planten.” Vooralsnog runt Doron de toko in zijn eentje, met behulp van twee investeerders, die hun tijd en energie op het gebied van techniek en branding erin steken. “Toen we begonnen heb ik gezegd: nu gaan we all-in en dat betekent sowieso minimaal een jaar lang geen salaris. Ik doe dit niet voor het geld. Ik wil iets goeds doen en wat achterlaten voor de generaties na ons. We hebben er een potje van gemaakt met z’n allen. “

Beste beentje voorzetten

De klimaatcrisis is volgens Doron voor veel mensen een ver van je bed show. “Zo hard gaat het toch niet, krijg ik vaak te horen. Als we straks elektrisch gaan rijden, zijn we al een heel eind, toch? De overheid en bedrijven kunnen dit niet alleen oplossen. We moeten met z’n allen ons beste beentje voorzetten zodat we deze crisis te lijf kunnen gaan. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren, zoals minder vlees eten of minder vaak in een vliegtuig stappen voor je vakantie. En ja, dat betekent ook voor mij dat ik niet ongelimiteerd in een vliegtuig kan stappen.”

Op het platform kan je een boom laten planten en je kan ook een boom cadeau doen. De ontvanger kan precies zien waar zijn boom is gepland en hoe het met de boom gaat met behulp van een woodtracker, waardoor je ook weet hoeveel CO2 er wordt gecompenseerd. Een origineel cadeau aldus Doron, dat past bij deze tijd. “Wij zijn geen eigenaren van de bomen. Als je een boom cadeau geeft, dan zijn het de lokale Ngo’s die de boom planten en er uiteindelijk profijt van hebben. “Voor consumenten worden bomen aangeboden voor 5 euro inclusief BTW. Je kan zelf een account aanmaken en zien hoe het met de boom gaat.”

“Maar een boom van vijf euro, dat doen we dan niet meteen”

Je kan deze kerst een fles wijn of bloemen cadeau doen, maar je kan ook kiezen voor een boom. “Mensen vinden het een leuk cadeau om te geven en te krijgen. Ze bedanken me ook namens hun kinderen en begrijpen dat het gaat over de toekomst.” Doron komt ook sceptische mensen tegen en dat vindt hij nog weleens moeilijk. “Als we in de kroeg staan, doen we makkelijk nog een rondje of we gaan uiteten. Maar een boom van vijf euro, dat doen we dan niet meteen. Er wordt toch getwijfeld of zo’n boom wel wordt gepland. Het is wellicht een logische vraag, maar dan leg ik ook uit: de organisaties waar wij mee werken planten al jaren bomen. Die krijgen door WoodYouCare funding vanuit Nederland, waardoor ze meer bomen kunnen planten en mensen aan het werk kunnen zetten.”

Het platform begint te lopen en steeds meer bedrijven stappen structureel in. “Zeker als het om CO2-uitstoot gaat. Veel bedrijven weten wat ze uitstoten en willen dat compenseren naar klimaatneutraal. Sommige bedrijven gaan een stapje verder en willen klimaat positief ondernemen. Nog een paar jaar, en de overheid gaat zich structureel bemoeien met de CO2 uitstoot en CO2 compensatie van bedrijven en zal eisen gaan stellen. Bomen planten is één onderdeel. Je moet ook naar je wagenpark kijken of kiezen voor zonnepanelen op je dak, met je leveranciers en je partners in gesprek over structurele aanpassingen, etc.. Er zijn verschillende mogelijkheden om die transitie in te gaan.”

“Het gaat uiteindelijk om gedragsverandering”

Uiteindelijk gaat het niet alleen om compenseren, maar om een andere manier van leven. “Het is niet zo dat je een boompje plant en dat je vervolgens kan blijven vervuilen. Maar het kan wel een middel zijn om het besef dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen te vergroten en om het ook iets eenvoudiger te maken. Het gaat uiteindelijk om gedragsverandering. Soms noem ik het ook wel het evangelie. Ik ben niet al wetend, maar ik ben hier wel elke dag mee bezig en lees en hoor alles. Dan kan je soms een beetje gaan preken.”

.