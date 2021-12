Kabinet verwacht in tweede kwartaal aangepast vaccin

Het kabinet verwacht dat in het tweede kwartaal van volgend jaar een aangepast vaccin beschikbaar is dat beter beschermt tegen de besmettelijkere omikronvariant. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge denkt ook dan een prikcampagne te kunnen starten met het nieuwe vaccin. Hier zijn al afspraken over gemaakt met leveranciers, aldus de minister tijdens een coronadebat in de Kamer.

De huidige vaccins zijn gemaakt voor andere virusvarianten en werken waarschijnlijk minder goed tegen omikron. Dit heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld het zogeheten ‘2G-beleid’, waarbij alleen gevaccineerde en genezen personen een coronapas krijgen. Een coronapas is alleen effectief als de vaccins goed werken, erkent De Jonge.

Omikron is sterk gemuteerd ten opzichte van de vorige deltavariant. Daardoor herkennen antistoffen deze variant minder goed en neemt bescherming af.