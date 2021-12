Minder dan 95.000 positieve coronatests afgelopen week

In de afgelopen dagen zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau sinds begin november in de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. In de afgelopen week waren de coronaklachten van 1335 mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden. Van hen werden 248 opgenomen op een intensive care. De week ervoor meldde het RIVM na correctie 1986 opnames, waarvan 338 op de intensive care.

Ook het aantal doden daalde sterk. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 322 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegen 445 in de week ervoor.

Het zogeheten reproductiegetal daalt naar 0,88, het laagste niveau sinds juli.

Het RIVM verwacht dat het aantal positieve tests in de komende tijd weer stijgt door de omikronvariant. Daardoor “zal ook het aantal ziekenhuisopnames weer gaan toenemen. Een stijging die de zorgcapaciteit mogelijk ruim kan overschrijden.”