Online kopen in lockdown extra moeilijk voor laaggeletterden

De winkelsluiting als gevolg van de coronalockdown levert voor veel mensen ongemak op, maar voor laaggeletterden is het probleem extra groot. Zij kunnen niet of nauwelijks omgaan met smartphone en computer en vinden het daardoor een opgave om bijvoorbeeld kerstcadeaus online te kopen. De Stichting Lezen en Schrijven roept winkeliers daarom op hun website zo toegankelijk mogelijk te maken.

“We pleiten voor websites in begrijpelijke taal. En zorg dat je ook op een andere manier bereikbaar bent, bijvoorbeeld per telefoon, omdat mailen een probleem is en laaggeletterden ook moeite hebben met invulvelden. Zorg dat het telefoonnummer makkelijk op de site te vinden is”, zegt een woordvoerder van de stichting. “En betrek laaggeletterden bij het ontwikkelen van je website.”

“Vaak horen we dat laaggeletterden liever naar de winkels blijven gaan in plaats van naar een webshop. Ze hebben minder vertrouwen in onlineaankopen en vragen zich af: wat gebeurt er met mijn betaling? Stuurt de winkelier mijn artikel ├╝berhaupt wel op? Wat doet men met mijn adresgegevens?Ook lopen ze mogelijk kortingen mis, omdat ze niet via internet aanbiedingen kunnen zoeken of vergelijken”, aldus de woordvoerder.

Stichting Lezen en Schrijven vroeg een groep laaggeletterden wat zij voor tips hebben voor anderen bij het kopen via webshops. De eerste tip is: vraag hulp. Maar ook: bel op en vraag een toelichting, dan hoef je niet te mailen. En bestel alleen bij websites die je kent of die anderen kennen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen en vaak ook met digitale vaardigheden.