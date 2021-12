Piets weerbericht: vorst aan de grond

Vandaag zon, maar ook bewolking. Temperaturen tussen 1 tot +5 graten. In de nacht -1 tot -5 of mogelijk -6 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Woensdag bewolking en zon. Overdag 0 tot +2 graden. De wind is zwak of matig uit zuid tot zuidoost. In de nacht lichte vorst van 0 tot -4 graden. Donderdag veel bewolking en kans op wat regen, in het noordoosten ook natte sneeuw. Overdag 3 of 4 graden in het noorden en oosten tot 8 graden in het zuidwestelijk kustgebied. In de nacht wat regen.

Vrijdag bewolkt weer met regen met 9 of 10 graden! Kerstavond en Kerstnacht in het noorden kans op buien met (natte) sneeuw. Elders alleen regen. In de nacht 2 of 3 graden in het noorden en oosten tot 6 graden in het zuidwesten. Eerste Kerstdag: bewolking met kans op wat regen, in het noorden later misschien ook natte sneeuw. Overdag temperaturen van 4 tot 8 graden. Een matige tot vrij krachtige en koude meest zuidoostenwind. In de avond en nacht ook regen. In het noorden met kans op sneeuw. Temperaturen tussen 0 en +5 graden. Zondag, Tweede Kerstdag: veel bewolking en buien met vooral in noorden en oosten kans op (natte) sneeuw. Overdag 3 in het noorden tot 7 graden in het zuiden. Er staat een koude en matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost. In de nacht regen. In het noorden en noordoosten kans op natte sneeuw.