PVV wil supermarkten tot 22 uur openhouden om klanten te spreiden

Supermarkten moeten tot 22.00 uur ’s avonds openblijven, vindt de PVV. “Met het oog op kerstinkopen is spreiden van klanten van groot belang”, zegt Tweede Kamerlid Fleur Agema. De PVV vindt dat ook meubel- en kledingwinkels gewoon open kunnen blijven. “Het niet inademen van elkaars adem, een mondkapje dragen en ventileren zijn bewezen effectief. Sluitingen niet.”

Demissionair premier Mark Rutte kon dit weekend geen antwoord geven op de vraag waarom supermarkten eigenlijk om 20.00 uur dicht moeten tijdens de avondlockdown en de harde lockdown. “Ik zou het niet weten. Zo hebben we het vorige keer ook gedaan.”

Volgens Rutte blijven alleen supermarkten in de “deftige grote stad” zonder coronaregels later open dan 20.00 uur. Uit recente cijfers van Openingstijden.nl blijkt overigens dat een op de zeven supermarkten normaal gesproken tot 22.00 uur open is.