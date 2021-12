Rutte roept op: ga niet over de grens naar België of Duitsland

Nederlanders zouden niet over de grens moeten gaan naar België of Duitsland, vindt demissionair premier Mark Rutte. Hij benadrukt dat het advies geldt zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Daar hoort bij dat men niet naar de buurlanden gaat om bijvoorbeeld steden te bezoeken of te shoppen.

Als mensen toch naar België of Duitsland moeten, bijvoorbeeld voor werk, dan dient men zich volgens Rutte goed voor te bereiden en zich te houden aan de maatregelen die daar gelden. Vakantiegangers raadt hij aan op het vakantieadres te blijven.

Op de persconferentie van afgelopen weekend werden Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gevraagd of mensen nog op vakantie mogen. De Jonge zei dat dit mocht, zolang men zich daar maar aan de geldende regels houdt.

De gouverneur van het Belgische Antwerpen en Duitse burgemeesters van grensgemeenten riepen Nederlanders de afgelopen dagen al op om weg te blijven. Zij vrezen dat Nederlanders de besmettelijkere omikronvariant meenemen over de grens. “Zak niet af naar hier”, maant de Belgische provinciebestuurder. Nederlanders zijn volgens haar weer welkom als het blijkt mee te vallen met omikron.

Voor zowel België als Duitsland geldt een geel reisadvies. Dat betekent dat men naar de landen mag reizen, maar rekening moet houden met veiligheidsrisico’s. Nederlanders die de grens over willen, moeten een geldige coronapas laten zien.

Rutte deed vaker de oproep om vanwege de coronaregels niet de grens over te gaan naar buurlanden. Rondom Pasen spraken hij en de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet zich daarvoor uit.