Schiphol: niet-essentiële winkels gaan dicht, horeca blijft open

De niet-essentiële winkels achter de douane op Schiphol blijven vanaf woensdag gesloten. Dat maakt de luchthaven bekend na overleg met het kabinet. Horecazaken blijven wel open, omdat het volgens Schiphol van belang is voor de reizigers en in het bijzonder mensen die overstappen. De winkels achter de douane bleven tot nu toe steeds open tijdens lockdowns en hoefden zich ook niet aan avondsluitingstijden te houden.

Voor Schiphol Airport Retail (SAR) maken de regels niet veel verschil omdat de meeste winkels van dat bedrijf gewoon open mogen blijven, stelt topman Simon Asmus. “We verkopen vooral drank en chocolade en dat valt onder essentiële producten.” Een winkel van het bedrijf moet wel dicht omdat die vooral cosmetica verkocht. Een andere winkel waar ook elektronica werd verkocht was al dicht vanwege personeelstekorten.

Asmus is niet verbaasd dat Schiphol besluit om de niet-essentiële winkels te sluiten, maar denkt dat het voor de winkels van SAR extra werk oplevert. “Schiphol is niet als een winkelstraat waar ineens minder mensen naar toe komen als de winkels dicht zijn”, legt hij uit. “De reizigers blijven toch wel komen en zullen hun tijd doden met winkelen. Nu kunnen ze alleen naar minder winkels toe.” Asmus verwacht dan ook extra maatregelen te moeten nemen om te zorgen dat het niet te druk wordt in de winkels.

Elektronicawinkelketen Capi moet wel de deuren sluiten. Die keten en moederbedrijf B&S Group waren niet bereikbaar voor commentaar.