Van Dissel: omikron nu 10 tot 15 procent van de besmettingen

De omikronvariant van het coronavirus maakt nu 10 tot 15 procent van de besmettingen uit in Nederland. Dat zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Tweede Kamer.

In Amsterdam veroorzaakt de variant al een iets groter aandeel van de besmettingen, aldus Van Dissel. De voorspelling is dat omikron voor januari dominant is. De deltavariant wordt dan verdrongen. Van Dissel benadrukt dat nog steeds onzeker is of omikron even ziekmakend is als de deltavariant.