Van Dissel: vaccins beschermen 4 tot 5 keer minder tegen omikron

De coronavaccins beschermen zonder booster naar verwachting ongeveer vier tot vijf keer minder tegen een besmetting met de omikronvariant dan met de deltavariant. Dat zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de Tweede Kamer.

Volgens Van Dissel was 85 procent van de mensen die besmet raakten met de omikronvariant volledig gevaccineerd. Bij de deltavariant was dit 62 procent. Ook mensen die eerder al corona hebben gehad, zijn volgens Van Dissel minder beschermd tegen de omikronvariant. Van de groep die de omikronvariant opliep, had bijna 3 procent eerder corona gehad. Bij de deltavariant was dit iets meer dan 1 procent.

Hoewel een tweede prik op de korte termijn redelijk beschermt tegen omikron, neemt de effectiviteit naar verwachting snel af, zegt Van Dissel. Een boosterprik kan de bescherming tegen de omikronvariant weer “opplussen”. Ook de effectiviteit van de booster zal na verloop van tijd afnemen, maar wel minder snel, verwacht Van Dissel.

“Het vaccin is gemaakt tegen de Wuhanvariant, die al lang niet meer circuleert”, legt Van Dissel uit. De delta- en omikronvariant zijn zo anders, legt hij uit, dat het vaccin ze niet meer goed herkent.