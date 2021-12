Voor het eerst sinds november minder dan 10.000 coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 9450 positieve coronatests geregistreerd. Voor het eerst sinds 3 november zijn er in een dag tijd minder dan 10.000 nieuwe coronagevallen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Amsterdam telde 558 positieve tests, Den Haag 309 en Rotterdam 303. Daarna volgen Tilburg (176) en Utrecht (157). In drie gemeenten testte niemand positief.

Het totale aantal positieve tests, sinds het begin van de epidemie, is gestegen tot boven de 3 miljoen. Bijna drie maanden geleden was de grens van 2 miljoen gevallen gepasseerd. Niet eerder kwamen er in zo’n korte tijd zo veel bevestigde besmettingen bij.

Het RIVM kreeg 31 meldingen van sterfgevallen. Onder hen zijn drie inwoners van Heemskerk en twee mensen uit Hilversum. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week noteerde het instituut het overlijden van 322 coronapatiƫnten, gemiddeld 46 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 27 november, bijna vier weken geleden.