Aangescherpte lockdown zorgt voor verdere daling verkeersdrukte

Door de aangescherpte lockdown is het maandag weer rustiger geworden op de weg en in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit cijfers van Translink en door Dat.Mobility verstrekte gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). In november namen de coronabesmettingen snel toe en begon de verkeersdrukte al af te nemen. Die ontwikkeling zet dus door.

Afgelopen maandag zaten Nederlanders gemiddeld zo’n 27 minuten in de auto. Dat is bijna 6 procent minder dan een week eerder en de rustigste maandag sinds begin april, zo laten gegevens van het NVP zien. De daling was het grootst tijdens de ochtendspits. Onderzoekers hebben hiervoor de verplaatsingen van 10.000 mensen gemeten met een app. Mensen brachten bovendien 3 procent minder tijd door op de fiets, terwijl zij 6 procent meer te voet buiten waren.

Eind november ging het land door de zogenoemde avondlockdown grotendeels op slot vanaf 17.00 uur. Afgelopen zondag gingen strengere maatregelen in vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Onder meer sportscholen, horeca en kappers gingen weer de hele dag dicht.

Op zondag, de eerste dag met strengere maatregelen, was het beeld wisselend. Mensen zaten meer in de auto en op de fiets en gingen ook meer wandelen, maar reisden minder met het openbaar vervoer.