Advocaten MH17-verdachte: Poelatov volgde strafeis via livestream

Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich in het MH17-proces juridisch laat bijstaan, heeft de strafeis woensdag “als het goed is” via een livestream gevolgd, zo zei zijn advocaat Sabine ten Doesschate. “Hij spreekt alleen maar Russisch. De communicatie verloopt via de Russische advocaat, maar daar is uiteraard contact mee geweest.”

Tegen Poelatov en drie medeverdachten is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geƫist.

De advocaten zijn vanaf 7 maart aan de beurt om hun kant van het verhaal te laten horen in het pleidooi. Daar zijn vier weken voor uitgetrokken. Ze verwachten zeker zes tot twaalf dagen bezig te zijn, zo werd woensdag gemeld. Poelatov ontkent betrokkenheid bij de vliegramp op 17 juli 2014.

De rechtbank verwacht in de tweede helft van volgend jaar uitspraak te kunnen doen.