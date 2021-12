Bijna helft besmette Amsterdammers heeft omikron

Bijna de helft van het aantal nieuwe coronagevallen in Amsterdam, 48 procent, is veroorzaakt door de omikronvariant. Dat meldt de GGD op basis van cijfers van maandag. Amsterdam is koploper met het aantal besmettingen met deze variant van het coronavirus.

Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zei dinsdag dat de omikronvariant nu 10 tot 15 procent van de besmettingen in Nederland uitmaakt. De voorspelling is dat omikron voor januari in Nederland dominant is. De deltavariant is dan verdrongen.

De GGD in Amsterdam verwacht eind deze week een nieuw percentage te melden. Ruim 80 procent van de Amsterdammers is gevaccineerd.