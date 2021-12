Code geel voor plaatselijke gladheid in hele land

Het KNMI heeft woensdag voor het hele land een code geel afgegeven voor plaatselijke gladheid. Door bevriezing op lokale wegen kunnen op- en afritten glad zijn.

“Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden”, aldus het weerinstituut, dat adviseert om het rijgedrag aan te passen. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt ervoor om op te passen op bruggen en viaducten, die glad kunnen zijn.

Woensdagmiddag verdwijnt de gladheid weer. In de nacht naar donderdag, wanneer het plaatselijk af kan koelen naar -4 graden en er in het noorden kans is op een sneeuwbui, kan het opnieuw glad worden. Ook donderdagochtend is er plaatselijk kans op gladheid.