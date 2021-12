Consumentenbond over kiezen van nieuwe energierekening: ‘‘Variabel contract is beste optie’’

Voor iedereen die moet overstappen naar een nieuw energiecontract, is het even schrikken hoeveel de prijzen voor gas en stroom zijn gestegen. De Consumentenbond stelt dat je op dit moment met een variabel contract het beste af bent. Volgens de organisatie is het het beste om mee te bewegen met de grillige markt. Het goede nieuws is dat er een dalende trend is te zien in de prijzen.

Hoge prijzen

Alleen Nederlanders die hun contract voor een paar jaar hebben vastgezet hebben weinig last van de hoge prijzen van dit moment. Woordvoerder van de Consumentenbond Joyce Donat benadrukt dat het wel belangrijk is om te checken wanneer je contract precies afloopt. De meeste mensen weten dat namelijk niet en na een jaarrekening kan het zomaar gebeuren dat je automatisch overgaat op variabele tarieven. Gaan energieleveranciers in 2022 meer stunten met energie aanbiedingen? Dat is nog maar de vraag. Online kunnen consumenten de prijzen in ieder geval vergelijken en de aanbiedingen in de gaten houden.

Tegemoetkoming van het kabinet

Halverwege oktober kondigde demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan dat huishoudens gemiddeld kunnen rekenen op 400 euro compensatie. De tegemoetkoming geldt voor één jaar en kost het kabinet in totaal 3,2 miljard euro: 2,7 miljard euro voor huishoudens en 500 miljoen euro voor het mkb. Of de tegemoetkoming van het kabinet voldoende is om iedereen te helpen, is nog onzeker. “Hoe het eruit gaat zien in je portemonnee is nog afhankelijk van het beleid”, zegt woordvoerder van het Nibud Gabriëlla Bettonville in een interview met RTL Nieuws.

Beperkte buffers

De ontwikkelingen in de energiemarkt blijven ook onzeker. Met name de gasprijzen stijgen op dit moment enorm. De buffers zijn beperkt, terwijl de vraag hoog blijft. In het geval van een koude winter en veel thuiswerken wegens coronamaatregelen, zou de prijs zomaar verder kunnen oplopen.

Variabel contract is beste optie

Normaal gesproken wordt voor iedereen die een nieuw energiecontract kiest het advies gegeven om de tarieven zeker een jaar vast te zetten. Meestal is dat namelijk goedkoper dan een variabel contract dat je maandelijks kunt opzeggen. Donat legt uit dat op dit moment de prijzen echter vrijwel gelijk zijn. Om die reden is een variabel contract wel een goede optie. ‘‘We weten niet wat de prijzen precies gaan doen, of hoe koud het de komende maanden wordt. Met een variabel contract kun je snel schakelen”, stelt Donat. ‘‘We zien op dit moment bovendien een dalende trend in de energieprijzen. Ze zijn nog steeds hoog, maar al iets gezakt.’’

Wanneer de prijzen verder dalen, is het prettig als je snel kunt overstappen en dat kan alleen bij een variabel contract. Het nadeel is dan wel dat je zelf de prijzen goed in de gaten moet houden. “De markt blijft tricky, het kan ook nog zo zijn dat de prijzen weer stijgen”, waarschuwt Donat. Ook benadrukt de Consumentenbond dat oplettendheid bij het overstappen naar een andere maatschappij van groot belang is.