Deze webshops hadden de beste Black Friday aanbiedingen in 2021

Ook dit jaar zorgde Black Friday weer voor een piek in de verkoop van retailers. Vrijwel alle grote retailers doen inmiddels mee aan Black Friday. Vooral online deden veel winkels mee. Van de grote jongens had de Wehkamp de meeste aanbiedingen en Amazon de hoogste kortingen, zo blijkt uit onderzoek van een aanbiedingenvergelijkingssite.

Black Friday is al jaren aan een opmars bezig. Het waaide over uit de VS, waar het al sinds jaar en dag een begrip is. Op de laatste vrijdag van november wordt daar traditiegetrouw op deze manier het feestseizoen ingeluid. In Nederland heeft het inmiddels ook overduidelijk voet aan de grond gekregen: dit jaar lag het aantal online betalingenzeventig procent hoger tijdens Black Friday dan op een gemiddelde vrijdag. Het totaalbedrag dat werd afgerekend kwam zelfs 85 keer hoger uit dan normaal.

Het online winkelplatform Actuele-Aanbiedingen.nl deed onderzoek naar de webshops die het meest fanatiek meedoen aan Black Friday, werd uitgevoerd door het online winkelplatform actuele-aanbiedingen.nl. Ze maakten een vergelijking tussen tien van de grote spelers waar ze mee samenwerken. Zo bekeken welke webshop de meeste aanbiedingen had, wie de hoogste kortingen gaf en wie de beste Black Friday aanbiedingen had in 2021.

Wie had de meeste aanbiedingen?

Volgens het onderzoek had Wehkamp verreweg de meeste aanbiedingen. Het van origine klassieke postorderbedrijf versloeg daarmee Bol.com, fonQ, Alternate, Coolblue, MediaMarkt, Expert.nl, de BCC en Amazon. Blokker – die al langer moeite heeft goed aan te sluiten bij trends – is de hekkensluiter met de minste aanbiedingen.

Wie had de hoogste kortingen?

Van alle partijen die zijn vergeleken had Amazon op Black Friday gemiddeld gezien de hoogste kortingen. Coolblue had absoluut gezien de laagste, maar scoorde wel hoog op het volgende punt: de beste deals vergeleken met hun normale prijzen.

Wie had de beste Black Friday deals?

Voor het bepalen van de ‘beste deals’ zijn de gemiddelde prijzen op Black Friday per productgroep vergeleken met de gemiddelde prijzen op een normale dag. Het gaat dan dus om de gemiddelde prijzen bij diezelfde aanbieder. Voor de mensen die trouw bij Coolblue shoppen: zij komen duidelijk als winnaar uit de bus. De Wehkamp, fonQ en Bol.com, die absoluut gezien dus lagere prijzen hanteren tijdens Black Friday, scoorden hier lager. Daar ging op Black Friday duidelijk minder van de prijzen af dan op een ander moment in het jaar.

Ofwel: als je veel verschillende dingen wilde kopen, moest je dit jaar bij de Wehkamp zijn. De hoogste korting daarentegen was te vinden bij Amazon. De acties van Coolblue waren vooral prettig voor de vaste klanten. Bol.com, fonQ, Alternate, de MediaMarkt, Expert.nl en de BCC zijn duidelijke middenmoters. De Blokker doet mee, maar bungelt onderaan met de minste aanbiedingen.

Black Friday 2022

De verwachting is dat in 2022 het fenomeen Black Friday online alleen maar groter zal worden. Er is al jaren een stijgende lijn te zien. Gezien de ontwikkelingen in de e-commerce is de kans klein dat die ontwikkeling omslaat. Steeds meer mensen kopen steeds meer online. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 77 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar in 2021 online spullen kocht. Dat is 13 procent meer dan in pre-coronajaar 2019.