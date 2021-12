Drukte op prullenbakvaccin.nl door mensen die booster willen

Vanwege de grote vraag naar boostervaccins is het topdrukte op prullenbakvaccin.nl. Via die website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. Zo stonden er woensdagavond bij een huisarts in Den Haag binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin, vertelt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan ziekenhuis Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de website.

Een groep artsen heeft de website aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag worden weggegooid. Sinds een kleine week neemt de vraag naar de zogenoemde ‘prullenbakvaccins’ weer toe. Onder meer de GGD Amsterdam ziet dat de overgebleven vaccins gretig aftrek vinden, aldus Schijven.

Volgens Schijven willen mensen om uiteenlopende redenen zo snel mogelijk een boosterprik. “Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot”.

Op de website is een landkaart te zien met de daarop beschikbare praktijken voor de prullenbakvaccins. Als huisartsen vaccins over hebben, kleuren ze blauw op de kaart. Mensen kunnen dan in de rij gaan staan, er is geen garantie dat ze ook een vaccin krijgen. “Het kan zijn dat de vaccins toch ‘op’ zijn als u aankomt”, staat op de site. “Het principe is heel simpel: wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het eerst maalt.”

De site houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid, benadrukt Schijven. “Het is niet zo dat mensen recht hebben op een vaccin. Uiteindelijk is het aan de huisarts in samenspraak met de persoon. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de prullenbak.”