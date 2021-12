Mannen berecht voor oproepen tot rellen via WhatsApp-groep

Drie mannen uit Lopik moeten zich woensdag in Utrecht voor de rechter verantwoorden omdat ze via een WhatsApp-groep opriepen om te gaan rellen en de politie aan te vallen. Er werd ook een 15-jarige jongen uit de Utrechtse plaats opgepakt. Of hij ook vervolgd wordt, moet het Openbaar Ministerie nog beslissen.

De mannen van 28, 31 en 46 jaar en de minderjarige jongen zijn allemaal lid van de groep ‘Lopik in actie’ op WhatsApp. Daarin riepen ze eind november op om de volgende vrijdagavond samen te komen en geweld te gebruiken tegen de politie. Een van hen deelde ook beelden en tips om politiewapens onklaar te maken.

De politie onderschepte de berichten en pakte het viertal op. Zij zijn aangehouden op verdenking van opruiing en het aansporen tot geweld en moeten zich daarvoor verantwoorden bij de politierechter. De verdachte die tips en beelden deelde, is volgens zijn advocaat flink geschrokken van zijn arrestatie. Hij zou door een oude bekende ongevraagd aan de groep zijn toegevoegd en heeft toen gereageerd. “Maar hij had helemaal niet de bedoeling actief ergens aan mee te gaan doen. Hij bedoelde er niks mee”, aldus zijn advocaat.