Piets weerbericht: Morgen ijzel, de kerstdagen winters

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst kans op nevel, mist en kans op gladheid. Tijd inruimen voor het autoruiten krabben. Vanavond, vannacht en morgen ook kans op gladheid door vorst, sneeuw en ijzel! Later vannacht en morgenochtend vroeg vanuit het westen regen, sneeuw en vooral in het noorden en oosten ook ijzel. Het kan spekglad worden! In de middag ook nog sneeuw in het oosten. Later in de middag temperaturen tussen 4 of 5 graden in het noorden en oosten tot 8 of 9 graden in de westelijke kustgebieden.

Kerstdagen: winters

Kerstavond: regen, in het noorden mogelijk ook natte sneeuw. In de nacht boven nul. Zaterdag, Eerste Kerstdag temperaturen boven nul en een paar buien of buitjes. In de nacht lichte vorst of grondvorst. De lagere temperaturen in het noorden en oosten. Zondag buien en buitjes met kans op natte sneeuw en +1 graden in het noorden tot +6 in het zuidwesten. Een koude, matige tot vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. In de avond en nacht winterse buien. Het noorden wat lichte vorst.