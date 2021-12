Advies Gezondheidsraad over vaccin Novavax donderdag verwacht

De Gezondheidsraad brengt waarschijnlijk donderdagmiddag advies uit aan het kabinet over de mogelijke inzet van het coronavaccin van Novavax. Een woordvoerder van het adviesorgaan laat weten momenteel de laatste hand aan het advies wordt gelegd. De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Als ook de Gezondheidsraad positief is, kan het kabinet ervoor kiezen het te gaan inzetten in de vaccinatiecampagne.

Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Het nieuwste vaccin is gebaseerd op eiwitten, een al jaren beproefde techniek. Sommige deskundigen denken dat dit vaccin een deel van de mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren alsnog over de streep kan trekken. Ton de Boer, de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), merkte eerder deze week op dat sommige twijfelaars “moeite hebben met nieuwe techniek”.

Alle vier de reeds goedgekeurde coronavaccins zijn gebaseerd op relatief nieuwe technieken. Zo gebruiken de zogeheten mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech een stukje genetische code van het coronavirus om het afweersysteem te wapenen. De vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn zogeheten vectorvaccins, die gebruikmaken van een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus, dat een stukje code bevat. Bij alle vier de vaccins gaat het lichaam zelf specifieke eiwitten aanmaken die ook in de punten (spikes) van het coronavirus zitten. Zo wordt het afweersysteem ertoe aangezet om hier antistoffen tegen aan te maken.

Vooral over de nieuwe mRNA-vaccins gaan op internet allerlei onwetenschappelijke verhalen de ronde. Mensen die daarin geloven maar op zich wel openstaan voor vaccinatie, zouden mogelijk wel openstaan voor een klassiek gemaakt vaccin. Los daarvan kan het volgens CBG-voorzitter De Boer nuttig zijn om meer soorten vaccin beschikbaar te hebben. “Mensen kunnen overgevoelig ergens voor zijn, dan wil je alternatieven hebben”, stelde hij. En: “Misschien blijkt dat verschillende vaccins op verschillende manieren werken tegen varianten.”

In hoeverre Nuvaxovid werkt tegen de relatief nieuwe omikronvariant, is overigens nog onduidelijk. Daarover heeft EMA nog te weinig gegevens.