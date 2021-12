Coronapillen op zijn vroegst in januari verwacht in Nederland

De pillenkuren waarmee een corona-infectie in een vroeg stadium behandeld kan worden, komen op zijn vroegst in januari beschikbaar in Nederland. Er komen vooralsnog twee medicijnen aan, van Pfizer en MSD. Die hebben al een voorlopige goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar Nederland kiest ervoor om het definitieve oordeel af te wachten. Dat is op zijn vroegst in januari binnen, is nu de verwachting. Ook deals over de aankoop zijn nog niet rond.

Hoewel de onafhankelijke deskundigen van EMA nog aan hun beoordelingen werken, besloten ze de medicijnen alvast een voorlopige goedkeuring te geven. Dat gebeurde om noodgebruik toe te staan “in het licht van stijgende besmettingscijfers en sterfgevallen door Covid-19”. De pillen verkleinen de kans dat iemand die het virus heeft opgelopen ernstig ziek wordt en moet worden opgenomen.

Minister De Jonge ziet het echter niet zitten om het middel al in te zetten op basis van de voorlopige goedkeuring, schreef hij vorige week aan de Tweede Kamer. Hij wilde na overleg met medische organisaties wachten tot er een volledige beoordeling is. Het lijkt erop dat die nog enkele weken op zich zal laten wachten, waarna er een besluit over genomen wordt. Dat zal dan “zo snel mogelijk” gebeuren, zegt het ministerie.

Bij het opstellen van richtlijnen voor de antivirale pillen is onder meer het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) betrokken. Een werkgroep gaat zodra alle gegevens beschikbaar zijn, kritisch kijken naar de onderzoeksresultaten. De experts letten onder meer op “de grootte en betrouwbaarheid van de effecten, de gerapporteerde bijwerkingen en de duur van het onderzoek”, somde NHG eerder op. Ook de veiligheid en het risico op resistentieontwikkeling worden bekeken. “Deze stappen worden sneller dan gebruikelijk doorlopen, maar wel zorgvuldig”, benadrukte het genootschap.

De Jonge probeert intussen de verwachtingen rond de pil te temperen. “Is het de silver bullet? Dat geloof ik eerlijk gezegd niet”, zei hij dinsdag tijdens het coronadebat in de Kamer. De minister waarschuwde dat de kuren zwaar zijn en alleen werken als je er binnen een paar dagen na besmetting mee begint.

Nederland wil de coronakuren van zowel Pfizer als MSD in Europees verband inkopen. Bij MSD wil Nederland ze ook direct kopen. Hoeveel kuren Nederland aanschaft, wil het ministerie pas bekendmaken als de deals rond zijn. Een woordvoerder van Pfizer bevestigt dat er nog geen overeenkomst is. De Europese Commissie wil over de onderhandelingen niets kwijt.