Gezondheidsraad: bied ongevaccineerden coronavaccin Novavax aan

Volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus en bezwaren hebben tegen de zogeheten mRNA-vaccins die nu standaard worden gebruikt, moeten wat de Gezondheidsraad betreft de mogelijkheid krijgen om voor het nieuwe vaccin van Novavax te kiezen. De raad schrijft dat in een advies aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is voldoende veilig en werkzaam gebleken volgens de deskundigen. Een nadeel is echter dat nog niet bekend is in hoeverre dit vaccin werkzaam is tegen de omikronvariant van het virus, die hard op weg is om dominant te worden in Nederland. Totdat hier meer over bekend is, adviseert de raad om mensen die nog niet zijn gevaccineerd bij voorkeur te prikken met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Het nieuwste vaccin is gebaseerd op eiwitten, een beproefde techniek. Er zijn twee doses van nodig, met minimaal drie weken tussen de twee prikken. Voor zover nu bekend zijn de bijwerkingen doorgaans mild en is het vaccin tussen de 60 en 90 procent effectief in het voorkomen van besmetting met eerdere coronavarianten, die rondgingen toen het middel werd ontwikkeld.

De Gezondheidsraad verwacht dat de bescherming die Nuvaxovid biedt tegen omikron lager zal zijn dan tegen de vroegere versies van corona, net zoals met de andere vaccins het geval is. De beschikbare vaccins beschermen volgens diverse onderzoeken overigens wel nog grotendeels tegen ernstige ziekte.

De Jonge laat weten dat hij het advies van de Gezondheidsraad bestudeert. Vrijdag stuurt hij een besluit over het gebruik van Nuvaxovid aan de Tweede Kamer.

Sommige deskundigen denken dat dit vaccin een deel van de mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren alsnog over de streep kan trekken. Ton de Boer, de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), merkte eerder deze week op dat sommige twijfelaars “moeite hebben met nieuwe techniek”.

De zogeheten mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech gebruiken een stukje genetische code van het coronavirus om het afweersysteem te activeren. De vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn zogeheten vectorvaccins, die gebruikmaken van een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus, dat ook een stukje code bevat om het immuunsysteem aan het werk te zetten. Beide kunnen in zeer zeldzame gevallen een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes veroorzaken.