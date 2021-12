“Het zou kunnen dat er volgend jaar een beurscrash komt”

Ze kennen elkaar van de middelbare school: Tom Otto en Dylan van Zijderveld. Beide hebben een passie voor nieuwe dingen proberen, out of the box denken, een eigen onderneming starten én beleggen. Een jaar geleden zijn ze Brokerfind.nl gestart, een website voor de beginnende belegger, waarvan er inmiddels steeds meer van zijn. “We zijn niet altijd optimistisch, meer realistisch. We delen feiten om beleggers nieuwe dingen te leren.”

Pas als ze echt een goed idee hadden, zo was de afspraak, zouden ze een onderneming oprichten. Tom kan zich niet goed herinneren wanneer zijn passie voor beleggen is begonnen, maar een jaar of drie geleden ging hij alles lezen wat hij erover kon vinden. “Dylan had dat ook wel. Hij is echter meer van de nieuwe innovaties, zoals crypto. Ik ben meer van de lange termijnstrategieën.” Met hun website willen ze anderen helpen met beleggen en hun kennis delen, die veel beginnende beleggers niet hebben. “We begonnen met wat artikelen over brokers en hoe je een broker vindt die bij je past. Dit zijn we steeds meer gaan uitbouwen.” Ze werken inmiddels beide fulltime en het aantal bezoeker groeit maandelijks.

Extra risico

Beleggen is momenteel een hype, dus wat dat betreft zijn Tom en Dylan op het juiste moment met hun website gestart. Beleggen heeft een beetje het imago van snel veel geld verdienen, ook onder jongeren. “Wij zijn niet altijd zo optimistisch. Beleggen is namelijk wel een risico. Koersen gaan omhoog, omdat veel mensen beleggen. Dat zorgt voor extra risico. Wij willen de realiteit delen met beginnende beleggers. Wij doen onderzoek en kijken naar succesvolle beleggers. Wat doen zij waardoor ze succes hebben?”

Het is volgens Tom goed mogelijk dat er volgend jaar een beurscrash aankomt. “We zien dat er veel mensen zonder kennis en goed onderbouwde argumenten gaan beleggen. De koers gaat maar omhoog en omhoog. We dachten: we moeten eens een iets kritischer artikel schrijven. Onze hypothese is dat dat de koersten nu te hoog staan. We hebben naar de afgelopen honderd jaar gekeken en telkens als er zo’n piek was, werden de aandelen overgewaardeerd. Dat valt nu ook op. Onze conclusie is: wees voorzichtig met beleggen. Het zou kunnen dat er volgend jaar een beurscrash komt. Het is momenteel een beetje een bubbel aan het worden.” Zelf is Tom is risicomijdend en probeert hij altijd een paar stappen vooruit te denken.

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik sta op om nieuwe dingen te leren, mijn interesses zijn veelzijdig en voor de onderneming nieuwe artikelen te schrijven en daarvoor onderzoek te doen. Het gaat voor mij om constante verbetering en dat is ook mijn motivatie om aan de dag te beginnen. Ik sta op om nieuwe dingen over beleggen te leren, maar ook over onderwerpen waar ik tegenaan loop. Dan denk ik: hier wil ik meer over weten. Er komen bijvoorbeeld heel veel bezoekers via Google. Dat is een vak apart: SEO. Dat is een vak dat we zelf hebben geleerd. Ik probeer iedere dag iets meer te weten en qua competenties iets te verbeteren. Ik wil een succesvolle ondernemer worden.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Onze website en onze onderneming. Dat houdt me fulltime bezig. Hoe kunnen we groter worden en nog meer waarde toevoegen. Uiteindelijk willen we ook andere websites lanceren en internationaal gaan. Een paar weken geleden woonde ik nog in Gent, waar ik studeerde. Ik werk nu fulltime voor Brokerfind.nl. Waar ga ik mijn leven opbouwen en kan ik een huis kopen? Dat houdt me ook bezig. Ik woon nu tijdelijk bij mijn ouders in Nederland.”

Hoe zorg je goed voor jezelf?

“Door in ieder geval bezig te zijn met de juiste voeding te eten, zoals veel groente, en veel te sporten. In het verleden heb ik veel fitness gedaan, ik ben nu meer van het tennissen. Helaas gaat dat nu niet.”

Wat deed je als kind graag?

“Van alles. Ik was redelijk actief buiten: voetballen en tennissen, en hutten aan het maken. Verder speelde ik met Playmobil en Knacks. Ik had veel leeftijdgenoten in de straat wonen, met hen ging ik op pad.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Ik ga als ik wakker word direct naar beneden om ontbijt te maken. Ik eet bijna altijd hetzelfde: muesli met yoghurt en een kop thee. Dan ga ik weer naar boven om aan het werk te gaan. Ik blijf vaak iets langer liggen dan ik vroeger deed, omdat ik graag rustig alleen de dag wil starten. Mijn ouders en broertje zijn er dan niet en dan word ik met rust gelaten. Ik wil mijn eigen ding doen in de ochtend en daarbij heb ik soms last van een ochtendhumeur.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn leergierigheid. Als ik tegen iets nieuws aanloop, gaat er een wereld voor me open. Dan wil ik er alles over weten. Ik waardeer ook mijn doorzettingsvermogen. Die is soms wat extreem en dan word ik iets te fanatiek. Maar als ik iets wil, dan zet ik mijn doorzettingsvermogen in.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat is Warren Buffet. Hij is een succesvolle belegger, 91 jaar oud en nog fulltime aan het werk. Ik heb al veel van hem geleerd over beleggen en ondernemen. Het lijkt me vet om hem als mentor te hebben. Ik doe soms alsof dat al zo is.”

Wat kook je het liefste?

“Ik ben niet echt een held in de keuken, maar Mexicaans eten vind ik het lekkerst. Dus dan zou ik wraps of taco’s koken.”

Wat heb je het afgelopen jaar over het leven geleerd?

“Het was een heel hectisch jaar, ik heb van alles geleerd. Ik ben erachter gekomen hoe leuk het is om te doen wat je echt wilt doen. Het is niet altijd makkelijk om dat te vinden. Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd dit jaar en soms wordt het dan ook een beetje te veel. Ik krijg dan het gevoel dat mijn hoofd vol zit. Dan ben ik niet meer productief. Ik heb geleerd om me meer te focussen op één ding. Je kan niet alles willen.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar gaat het gesprek over?

“Dan kom ik weer bij de wraps uit, zeker als het mijn laatste avondmaal is. Dan zou ik verschillende mensen uitnodigen, zoals mijn vriendin, familie en goede vrienden. Dan zou ik het hebben over het leuke leven dat we hebben gehad en wat we voor elkaar hebben betekent.” Heb je wel voldoende tijd voor je vriendin? “Nu wel, sommige momenten was het moeilijk te combineren. Je kan niet alles doen, dan kom je in de problemen. Ik heb prioriteiten moeten stellen. Ik heb nu zeker tijd voor mijn vriendin, daar maak ik tijd voor.”