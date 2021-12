Kans op gladheid in groot deel van Nederland

In een groot deel van Nederland is donderdagochtend code geel van kracht wegens gladheid. In het noorden en midden van het land is er mogelijk lokaal sprake van gladde wegen door bevriezing of winterse neerslag.

De waarschuwing van het KNMI geldt voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden. In de meeste gebieden verdwijnt de mogelijke gladheid in de loop van de ochtend. In het noordoosten kan het tot in de middag glad zijn.

Vanwege de waarschuwing adviseert het KNMI dat mensen hun rijgedrag aanpassen en weerberichten en waarschuwingen volgen.