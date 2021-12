Kinderafdeling Rotterdams ziekenhuis ontruimd wegens brand

Op de kinderafdeling van het Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg in Rotterdam heeft in de nacht van woensdag op donderdag kort brand gewoed. De brandweer ontruimde de afdeling, die zich op de negende etage bevindt. De patiëntjes zijn elders in het ziekenhuis onder gebracht. Niemand raakte gewond.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een “klein brandje” dat kort na middernacht ontstond in een kussen. Het vuur was snel geblust, maar omdat er veel rook vrijkwam werd besloten de verdieping te ontruimen. Hoeveel kinderen er lagen, kon hij niet zeggen. Hun ouders worden in het ziekenhuis opgevangen.

Om te voorkomen dat de rook zich door het ziekenhuis verspreidde, probeerde de brandweer de etage te ventileren. Volgens de woordvoerder was dat niet eenvoudig, omdat de meeste ramen op de negende verdieping niet open kunnen. Wegens de complexiteit van de operatie werd opgeschaald naar grote brand. De woordvoerder benadrukte dat andere afdelingen van het ziekenhuis gewoon doorwerkten.

Een aantal ziekenhuismedewerkers had lichte ademhalingsklachten na rook te hebben ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bij de brand zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.