Meerdere verkeersongevallen door gladheid

De gladheid in Nederland heeft geleid tot meerdere verkeersongevallen, melden de ANWB en de politiekorpsen Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.

De ANWB meldt dat er tot dusver ongeveer twintig meldingen van ongelukken door de gladheid zijn binnengekomen en dat die vooral komen uit het midden van het land, met name uit Flevoland. “Er waren onder meer problemen op de A1, A6 en A27”, aldus een woordvoerder.

Volgens de politie Flevoland zijn er meerdere voertuigen van de weg geraakt, waarbij enkele mensen lichtgewond zijn geraakt. “Blijf voorzichtig en extra alert”, aldus de politie. Rijkswaterstaat laat weten dat de snelheid wegens de weersomstandigheden is teruggebracht tot 50 kilometer per uur bij Almere (A6), knooppunt Muiderberg (A1/A6), knooppunt Eemnes (A1/A27) en bij knooppunt Hoevelaken richting noorden (A50).

De Stentor meldt dat in Zeewolde een auto van de weg is gegleden en in een greppel terecht is gekomen. De bestuurder zou door de gladheid de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt, waarna het voertuig op de kop in de greppel belandde. De bestuurder zou gewond zijn geraakt en voor behandeling zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Omroep Flevoland meldt dat er op de A6 bij Almere twee ongelukken waren. Bij het ene incident botsten twee auto’s op elkaar en bij de andere vier. Als gevolg ervan zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 22 minuten, aldus de ANWB.

In de regio Gooi- en Vechtstreek vonden “in relatief korte tijd diverse verkeersongevallen plaats waarbij de gladheid een rol speelde”, aldus de politie daar. “Gelukkig hoofdzakelijk blikschade”, voegde de politie toe in een bericht op Twitter.

In Nederland is donderdagochtend code oranje van kracht in het noorden en midden van het land. Op meerdere plekken kan regen vallen op een bevroren ondergrond, waardoor zich een ijslaagje op wegen kan vormen.