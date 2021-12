ME’ers krijgen voorrang bij boosterprikken

ME’ers die tijdens de komende jaarwisseling worden ingezet krijgen voorrang bij het zetten van boostervaccinaties. “We proberen zo snel mogelijk iedereen de boosters te laten halen om ze inzetbaar te houden”, zegt politiechef Willem Woelders, die bij de Nationale Politie aan het hoofd staat van de crisisstaf die de jaarwisseling voorbereidt.

Woelders ziet dat het ziekteverzuim bij de politie-eenheden momenteel hoger ligt dan aan het begin van de coronacrisis. “Toen bedroeg het ziekteverzuim 5 tot 6 procent. Dat was redelijk uniek en lager dan vóór corona. We zitten bij sommige eenheden nu rond de 10 procent.”

Net als aan het begin van de vaccinatiecampagne krijgen ME’ers, ruiters en arrestatieteams prioriteit bij het halen van een booster. “We hebben wel belang bij zo snel mogelijk boosteren en gelukkig is die prioritering opnieuw gehonoreerd door de minister”, zegt Woelders. “De rest van de collega’s gaat gewoon mee in de normale boostercampagne die nu plaatsvindt.”

De politiechef ziet om zich heen dat agenten zich ziek melden omdat ze met corona besmet zijn geraakt of omdat ze in quarantaine zitten wegens een besmet gezinslid. Officiële besmettingscijfers binnen de politie zijn niet bekend. Woelders: “Ik sluit ook niet uit dat de mentale vermoeidheid bij sommige mensen toeslaat.”

De jaarwisseling is voor de politie verreweg de drukste nacht van het jaar, bij alle eenheden wordt maximaal opgeschaald. “We zullen met alle eenheden massief aanwezig zijn met collega’s op straat”, zegt Woelders. “Aan het begin van het jaar houden we in de planning al rekening mee dat we rondom de jaarwisseling meer mensen inzetten dan op een reguliere dag. Dit jaar staat die capaciteit wel enorm onder druk, omdat coronamaatregelen en persoonsbeveiliging ook prioriteit kregen. Het is een wankel evenwicht.”