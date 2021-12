Nog 2221 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder afgenomen. Op dit moment houden nog 2221 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecenrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 34 minder dan woensdag.

Zorgmedewerkers van de verpleegafdelingen behandelen momenteel 1657 coronapatiënten, zeventien minder dan woensdag. Er werden 162 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er meer mensen de afdelingen verlieten daalde de bezetting toch.

Op de intensive cares liggen donderdag 564 coronapatiënten, ook een afname van zeventien patiënten ten opzichte van een etmaal eerder. Er werden 25 nieuwe mensen op de ic’s opgenomen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, ging de bezetting toch omlaag.