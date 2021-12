Omikron nu meest voorkomende coronavariant in Amsterdam

De omikronvariant is in Amsterdam al de meest voorkomende variant van het coronavirus. Volgens de meest recente steekproef van de GGD en Amsterdam UMC bevatte 59 procent van een partij testmonsters die dinsdag werd onderzocht de extra besmettelijke variant, die zich razendsnel verspreidt. In totaal ging het in 63 van de 106 onderzochte positieve coronatesten om omikron.

De cijfers verschenen op het Twitteraccount van het samenwerkingsverband ARGOS, dat staat voor Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance. Een woordvoerster van Amsterdam UMC bevestigt dat de daar gepubliceerde gegevens kloppen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de omikronvariant ook snel in de rest van het land dominant zal worden. Het instituut verwacht dat dit ergens tussen kerst en Nieuwjaar zal gebeuren.

De variant is een stuk besmettelijker dan de deltavariant, die de afgelopen maanden nog veruit het meest voorkwam in Nederland. Volgens voorlopige onderzoeksresultaten, onder meer uit Engeland en Zuid-Afrika, lijkt omikron wel minder vaak tot ernstige ziekte te leiden dan delta. Als veel meer mensen besmet raken, kan dat op korte termijn echter nog altijd leiden tot meer ziekenhuisopnames, waarschuwen onderzoekers.