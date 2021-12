Piets weerbericht: regen, sneeuw en ijzel

Vanmorgen vanuit het westen kans op gladheid door sneeuw en ijzel! Het kan regionaal spekglad worden! Het zuiden blijft waarschijnlijk vrij van de gladheid.

Vanmorgen vanuit het westen regen, sneeuw en ijzel. Later vanmorgen droog weer perioden. Vanmiddag eerst vooral in het oosten nog ijzel. Na een droog weer periode volgt vanmiddag vanuit het westen opnieuw een periode met regen. Overdag 3 graden in het oosten tot 8 graden in het noordwesten. De wind uit zuidwest tot zuid is matig tot vrij krachtig. Het voelt hierdoor kouder, waterkoud aan.

Vanavond en de komende nacht een periode met regen en 3 of 4 graden.

Vrijdag wat regen met een hoge temperatuur van 8 tot 10 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Kerstavond en Kerstnacht regen met temperaturen ruim boven nul. In het noorden en oosten sneeuwkansen en gladheid met regen en 0 tot -3 graden! Er komt een matige tot vrij krachtige en flink koude oost tot noordoostenwind te staan.