Code geel om kans op gladheid op kerstavond in Noord-Nederland

In de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en op de Waddeneilanden gaat op kerstavond code geel in. Het KNMI komt met de waarschuwing voor gevaarlijk weer vanwege de kans op gladheid. Code geel geldt vrijdag officieel vanaf circa 22.00 uur.

In de loop van de nacht kan het ook in het midden van het land plaatselijk glad worden. In de vroege ochtend van zaterdag, eerste kerstdag, is gladheid door sneeuw mogelijk in Zuid-Holland en in het noorden van Brabant en Limburg.

Zondag, tweede kerstdag, kunnen de wegen, bruggen, op- en afritten door ijzel verraderlijk glad zijn.