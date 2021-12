Duurzamer leven? Draag je eigen steentje bij

Duurzaam leven. Het is een belangrijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk schade ondervindt van ons gedrag. Het betekent dat je voortdurend bedenkt hoe de producten die je koopt, gebruikt en verbruikt tot stand zijn gekomen, vervoerd worden, recyclebaar en/of afbreekbaar zijn etc.

Dat geldt voor boodschappen doen, maar ook voor je leefsituatie. In wat voor huis woon je? Hoe ver moet je iedere dag rijden om op je werk te komen? Hoeveel energie gebruik je op een dag? Een groot aandeel van duurzamer en energiebesparend leven, ligt in onze woonsituaties. En daar valt een hoop winst te behalen. Duurzaam Thuis zette 10 gouden regels voor duurzaam wonen voor je op een rijtje, die we graag met je delen.

10 gouden regels

Isoleer je huis

Ook al denken de meeste mensen in Nederland dat hun huis goed geïsoleerd is, toch is drie op de vier huizen in Nederland dat nog niet genoeg. Eeuwig zonde, want goede isolatie is de meest effectieve manier om klimaatverandering te bestrijden. Je bespaart er veel geld én CO2 mee. Gebruik groene stroom

Overstappen op groene stroom is helemaal niet moeilijk. Groene stroom is niet duurder dan grijze stroom en er zit geen verschil tussen behalve dan dat het anders wordt opgewekt. Ook al wordt er in Nederland al veel ‘groene stroom’ verkocht, helaas komt 93% van de stroom die huishoudens verbruiken toch nog uit fossiele bronnen. Installeer zonnepanelen

Huizen met zonnepanelen zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Zonnepanelen zijn belangrijk als je duurzamer wilt wonen. Je bent zeker van duurzame energie, en de investering verdien je op den duur terug. Huizen met zonnepanelen zijn namelijk tegenwoordig meer waard. Van het gas af! Installeer een warmtepomp

Een warmtepomp regelt je verwarming met elektriciteit. Zo heb je minder fossiele brandstoffen nodig, sta je onder de douche met een schoon geweten en ben je eerder van dat ‘dure’ gas af. Bovendien blijven energieprijzen naar verwachting verder stijgen. Produceer minder afval en recycle

Je afval scheiden en recyclen is in Nederland echt gemakkelijk. Nog belangrijker dan afval scheiden is afval voorkomen. Koop dus minder plastic, gooi zo min mogelijk voedsel weg en kijk eens in een tweedehands kledingwinkel naar een ‘nieuwe’ jas. Bespaar energie

We verspillen met zijn allen nog veel te veel energie. De verwarming wat lager, het licht uitdoen, minder wasjes draaien… Door op te letten kan je soms wel de helft van je energieverbruik besparen! Doe wat aan je woon- werk verkeer

Tegenwoordig heb je de auto echt niet meer zo vaak nodig. We hebben geleerd dat thuis werken ook kan en je kunt met het openbaar vervoer, OV-fiets en deelauto’s overal gemakkelijk komen in Nederland. Je zou hem dus gewoon weg kunnen doen als je durft. Dichter bij je werk wonen, helpt dan natuurlijk ook een handje. Duurzaam interieur

Een duurzaam interieur bestaat uit meubels die lang meegaan, die niet snel slijten en die relatief milieuvriendelijk en grondstof besparend zijn. Natuurlijk vallen tweedehands meubels hier ook onder. Stap eens binnen bij de kringloopwinkel en scoor die leuke retro tafel. Plant weer bomen in je tuin

Van alle planten vangen bomen verreweg het meeste CO2 op. Met meer bomen komt er dus minder CO2 in de lucht. Dat helpt tegen klimaatverandering en bomen zijn bovendien natuurlijke thermostaten die de warmte en kou rond je huis ook nog eens reguleren. Haal dus die strakke tegels dus maar uit je tuin! Consuminder

Het grootste deel van de uitstoot die wij veroorzaken ligt in het kopen van spullen. Door ons consumeergedrag worden er steeds meer spullen geproduceerd, vervoerd over de hele wereld en ook weer weggegooid als ‘oud’ vuil. Minder consumeren betekent dus ook indirect veel minder CO2 uitstoot.

De regels laten vooral zien dat ‘less’ vaak ‘more’ is en helpen je om meer duurzame keuzes te maken in het dagelijkse leven in en om je huis. Als je ze volgt, draag je zo letterlijk je eigen ‘steentje’ bij!