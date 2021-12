GGD: 10 procent meer testen dan verwacht in dagen voor kerst

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er in de dagen voor kerst sprake is van een toename van het aantal testafnames in de GGD-teststraten. De GGD zag een “stijging van zo’n 10 procent ten opzichte van wat wij in onze prognose voor deze dagen hadden staan”, aldus een woordvoerder.

“Het is niet met zekerheid te zeggen dat dit preventief is voor de feestdagen, maar het lijkt er wel op”, vertelt een woordvoerder van de GGD. Hij vertelt dat er de afgelopen dagen niet méér positieve testuitslagen zijn bijgekomen, ondanks de “lichte stijging” van het aantal testen. “Dat geeft ons het gevoel dat het preventieve testen zijn.”

Als mensen een test inplannen, vraagt de organisatie alleen of zij klachten hebben, niet of zij zich laten testen voor kerst. Daardoor weet de woordvoerder niet met zekerheid of de feestdagen specifiek de reden zijn voor de extra testen.