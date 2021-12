In aanloop naar kerst attenties voor zorgpersoneel en patiënten

Personeel van ziekenhuizen heeft het nog steeds zwaar te verduren door de enorme drukte en soms ook onaangename bejegening vanuit gefrustreerd publiek, maar in aanloop naar kerst komen er toch ook her en der lieve attenties en post binnen voor de harde werkers in de hospitalen. Ook de patiënten die nu zijn opgenomen, worden niet vergeten. Wel is het over het algemeen minder uitbundig dan vorig jaar, zo lijkt het.

Het Isala, met vestigingen in Zwolle en Meppel, krijgt veel post. “Mooie kerstkaarten en tekeningen van diverse basisscholen uit de omgeving, maar ook van particulieren.” Echte cadeautjes komen veelal van bedrijven, zegt Isala. “Ook omdat bedrijven hun spullen soms niet meer kwijt kunnen vanwege de lockdown en het dan de zorg gunnen.” Zo kreeg het hospitaal kerststukjes van het regionale tuincentrum en kon het personeelsrestaurant uitpakken met kerststol en chocolade van een “landelijke partner”. Niet alles is voor personeel, er kwam ook speelgoed voor de kinderafdeling.

De attenties vanuit de samenleving zijn dit jaar wel minder dan een jaar geleden, maar zeker net zo hartverwarmend, zegt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ook hier lieten scholieren zich van een leuke kant zien, niet alleen voor personeel maar ook voor patiënten. “Van leerlingen van het Elde College hebben we veertig kerstballen gehad. Deze hebben zij gemaakt voor de patiënten die in deze tijd in het ziekenhuis liggen”, aldus een woordvoerder. En de 6-jarige Pim maakte een grote papieren kerstster voor het ziekenhuis als “lichtje in de donkere dagen”.

Ook Rijnstate in Arnhem kreeg aandacht vanuit de stad. Een plaatselijke wijnwinkel riep de klanten op een kaart te sturen naar de werkers van het ziekenhuis en dat leverde er honderden op. En burgemeester Ahmed Marcouch maakte volgens een woordvoerder een wel zeer goede beurt door afgelopen week langs te komen en de loftrompet te steken over al het personeel, dus ook de onmisbaren van de beveiliging en de schoonmaak. Hij besteedde ook aandacht aan het thuisfront van het zorgpersoneel, dat toch ook het een en ander te verstouwen krijgt en risico’s loopt.

Het Medisch Centrum Leeuwarden kreeg voor iedereen een ijsje toegezegd van een groot bedrijf. De organisatie Leeuwarden City of Literature stuurde alle medewerkers een kaart met een gedicht, “echt een mooi ding”, vindt de woordvoerder. De vaste cateraar besloot deze kerst gratis extra veel lekkers aan te voeren.