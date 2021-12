Minder straf voor verdachte drugsimport na procesafspraken

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een verdachte van onder meer grootschalige drugsimport strafkorting gegeven na het maken van zogeheten procesafspraken. In plaats van vijf jaar veroordeelde de rechtbank de man tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, conform de eis van het Openbaar Ministerie. De veroordeling is naast de smokkel van bijna 1000 kilo cocaïne ook voor het verboden bezit van een vuurwapen en het witwassen van 65.000 euro.

Het OM, de verdachte en zijn advocaat hebben op aangeven van de rechtbank de afspraken gemaakt. Doel van de afspraken is de afdoening van de strafzaak te versnellen. Complexe rechtszaken over georganiseerde drugscriminaliteit nemen in aantal toe en zetten de strafrechtspleging onder druk. Dat vindt de rechtbank Rotterdam, waar door de aanwezigheid van de zeehaven veel van dit soort zaken spelen, “niet wenselijk”. Door de betrekkelijk recente ontmanteling van cryptocommunicatie-providers als Ennetcom en SKY ECC zijn er veel nieuwe zaken aan het licht gekomen.

De afspraken hielden onder meer in dat de verdachte en zijn advocaat onderzoekswensen zouden intrekken en geen nadere wensen zouden indienen. De verdachte heeft afstand gedaan van in beslag genomen spullen, inclusief de ruim 60.000 euro die bij hem is gevonden. Ook ziet de verdachte af van hoger beroep als de rechtbank de strafeis van de officier van justitie zou volgen, zoals is gebeurd.

Het maken van procesafspraken is niet in de wet vastgelegd, maar biedt er volgens de rechtbank wel “ruimte en waarborgen” voor. De manier waarop ze zijn gemaakt én de inhoud ervan zijn “eerlijk”, aldus de rechtbank. De verdachte is “weloverwogen en vrijwillig tot de procesafspraken is gekomen en zich bewust geweest van de inhoud, de procedure en de (mogelijke) gevolgen daarvan”, stelt de rechtbank in het vonnis. De toegepaste strafkorting is “in het algemeen belang te rechtvaardigen en daarmee goed uit te leggen aan de samenleving”.

Het OM zei al in 2019 dat het in grote strafzaken vaker en meer afspraken met verdachten wil gaan maken om strafprocessen sneller te laten verlopen.