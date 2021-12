Nog geen versoepelingen na tussentijds OMT-advies

Er komen nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen, na een tussentijds OMT-advies. De eerste onderzoeken over de besmettelijkere omikronvariant lijken weliswaar positief, maar toch verwachten de medisch experts dat rond de jaarwisseling het aantal ziekenhuisopnames gaat toenemen door deze coronavariant. Vanwege de onzekerheid rondom omikron houdt het kabinet vast aan de huidige lockdown.

Volgens onderzoeken uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zuid-Afrika lijkt het erop dat patiƫnten minder snel in het ziekenhuis komen door omikron dan door de tot dusver dominante deltavariant. In het Verenigd Koninkrijk zouden mensen besmet met omikron ongeveer 20 tot 25 procent minder kans hebben om in het ziekenhuis te belanden.

Maar het OMT benadrukt dat er nog geen uitsluitsel is, mede omdat de onderzoeken bij slechts kleine groepen patiĆ«nten zijn uitgevoerd. Ook is de bevolking van bijvoorbeeld Zuid-Afrika jonger dan de Nederlandse, wat het beeld verder kan vertekenen. Jonge mensen hebben ook bij de deltavariant een kleinere kans om ernstig ziek te worden. Volgens het OMT is er dan ook “onvoldoende zekerheid over de eigenschappen van de omikronvariant om aanpassingen van het huidige maatregelenpakket te adviseren”.

Het volgende ‘weegmoment’ is op 3 januari. Dan kijkt het kabinet wat mogelijk is in het onderwijs. Vooralsnog is het onderwijs tot zeker 9 januari gesloten. De lockdown die nu geldt, blijft tot 14 januari van kracht.