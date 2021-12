Storing bij DigiD kan honderdduizenden mensen raken

Als DigiD een storing heeft – zoals vrijdag het geval lijkt – dan kan dat honderdduizenden mensen raken. De inlogdienst die mensen gebruiken om hun identiteit te verifiëren wordt in een jaar zo’n 403 miljoen keer gebruikt, zo blijkt uit informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken over 2020. Dat komt neer op 1,1 miljoen keer per dag.

Ruim zevenhonderd organisaties maakten vorig jaar gebruik van DigiD. De inlogdienst heeft 18,3 miljoen gebruikers. Dat is meer dan het aantal inwoners dat Nederland telt. Dat komt omdat ook Nederlanders in het buitenland hier gebruik van maken, sommige burgers meerdere accounts hebben en omdat accounts enige tijd na overlijden blijven bestaan. Dat schrijven de opstellers van de meest recente Monitor Digitale Overheid.

Het valt nog niet te zeggen hoeveel mensen vrijdag last hebben van de storing van DigiD. Een woordvoerder van Logius, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor DigiD, zegt dat de dienst in sommige gevallen nog wel werkt en in andere gevallen niet.

Steeds meer mensen maken gebruik van DigiD. Sinds 2017 is het aantal gebruikers toegenomen met ruim een derde. Als wordt bekeken hoe vaak de toepassing is gebruikt, dan is de toename zelfs nog iets groter. Het aantal aangesloten organisaties nam met 13 procent toe. DigiD wordt gebruikt door overheidsorganisaties als de Belastingdienst en door private organisaties met een publieke taak, zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars.