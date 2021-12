Terugkeer Glazen Huis brengt 2 miljoen euro op

De terugkeer van het Glazen Huis van 3FM Serious Request heeft 2.000.813 miljoen euro opgebracht. Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens de finale van de goededoelenactie van het radiostation. Het bedrag is hoger dan vorig jaar, toen er 1,6 miljoen werd opgehaald met The Lifeline, de tijdelijke opvolger van Het Glazen Huis.

3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema, Rob Janssen en Frank van der Lende onthulden de cheque op het plein voor het huis. De dj’s waren door het dolle heen bij het zien van het eindbedrag. “Ik had nooit gedacht dat we over de 2 miljoen zouden gaan. En we zijn er gewoon met zijn allen met heel Nederland gewoon overheen gegaan!”, riep Hoogendoorn in een eerste reactie.

De dj’s kwamen vrijdagmiddag na zeven dagen het Glazen Huis in Amersfoort weer uit. Een week lang maakten zij daar radio en draaiden ze verzoekplaten waarmee geld werd opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds. De week verliep door de invoering van de lockdown op zaterdag iets anders dan vooraf gepland. Er mocht bijvoorbeeld geen publiek meer langskomen.

Het Glazen Huis werd in 2004 voor het eerst opgebouwd. De actie was jarenlang enorm populair, trok veel luisteraars naar de radiozender en zorgde voor hoge opbrengsten, met een record van 12,3 miljoen euro in 2013. Bij de editie in 2017 werd 5 miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro was uitgekomen.

Het Glazen Huis werd in 2018 opgevolgd door The Lifeline, waarbij dj’s door het land trokken. Daarmee werd de afgelopen jaren steeds een bedrag van rond de 1,5 miljoen euro opgehaald. Vorig jaar werd 1,6 miljoen euro opgehaald voor steun aan de hulpverleners in coronatijd.