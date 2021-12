Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen afgenomen met 148

Het aantal coronapatiënten dat momenteel in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is het afgelopen etmaal verder gedaald. Op eerste kerstdag liggen er 1978 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 148 minder dan een dag eerder.

In totaal worden nu 534 personen behandeld op de intensive cares. Dat zijn er 12 minder dan vrijdag. Wel zijn er 22 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic. Doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, ging de bezetting toch omlaag.

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1444 coronapatiënten verzorgd, een daling van 136 ten opzichte van een dag eerder. Het aantal nieuwe opnames was hier 161, maar omdat er ook meer mensen de afdelingen verlieten, daalde de bezetting toch. Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen was wel hoger dan een dag eerder, toen er nog 145 bijkwamen.

Op 14 november was het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten met 1863 voor het laatst lager dan nu.