Eerste veertigers mogen boosterprik halen

De eerste veertigers mogen een boosterprik gaan halen. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge meldt zaterdag op Twitter dat mensen met de geboortejaren 1971, 1972 en 1973 aan de beurt zijn om een afspraak te maken.

“Eerste kerstdag en de eerste veertigers mogen: 1971, 1972 én 1973. Plan de oppepprik online vanaf 11.00 uur”, schrijft De Jonge. Vaccinatielocaties zijn ook tijdens de feestdagen open.

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars van de omikronvariant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt gezet met Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties.

Tot dusver zijn er 2,5 miljoen boosterprikken gezet, meldde De Jonge vrijdagavond. Daarmee komt de algehele vaccinatiegraad van geboosterde mensen op 16,4 procent. Het is de bedoeling alle 18-plussers voor 1 februari geprikt te hebben.