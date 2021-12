Grote brand in Apeldoornse sportschool onder controle

In een sportschool in Apeldoorn heeft vrijdagavond een grote uitslaande brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere blus-eenheden en een hoogwerker uit richting het pand aan de Gijsbrechtgaarde. Iets na middernacht maakte de brandweer bekend dat zij de brand onder controle had. Er raakte niemand gewond.

Bij de brand kwam veel rook vrij, meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en draaiende ventilatiesystemen uit te zetten. Een nabijgelegen Chinees restaurant liep, afgezien van de aanwezigheid van rook, echter geen schade op.

De brandweer stelde na het sein brand meester dat zij de sportschool gaat ventileren om de rook uit het pand te halen. Met name de entree heeft grote schade opgelopen. De brandweer onderzoekt nog hoe de brand is ontstaan.