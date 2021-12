Koning houdt jaarlijkse kersttoespraak vanuit hal Huis ten Bosch

Vanuit Paleis Huis ten Bosch houdt koning Willem-Alexander zaterdag traditiegetrouw zijn jaarlijkse kersttoespraak. Hij doet dat vanuit de hal en daar komt hoogstwaarschijnlijk ook de Bijbel weer aan te pas: op een foto van de opnames ligt het boek naast hem op tafel.

Tijdens de toespraak, die eerder werd opgenomen in de vestibule ofwel de ontvangsthal van zijn woonpaleis, draagt de koning een paarse das. Naast hem staat een groot boeket op tafel en ligt dus de bijbel. Vorig jaar pakte de koning de bijbel er ook bij: hij sloot zijn verhaal af met een citaat van de apostel Paulus, over de liefde tussen mensen die ons verbindt en belangrijker is dan alles wat ons verdeelt.

Het is de derde keer dat koning Willem-Alexander zijn boodschap aan het volk vanuit zijn woonpaleis brengt. Eind 2018 verhuisde de familie van De Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Sindsdien wordt de toespraak vanuit Den Haag gehouden. In 2019 was dat ook al in de vestibule, het jaar daarop in de Chinese Zaal en dit jaar weer in de vestibule.

De toespraak is op eerste kerstdag om 13.00 uur te zien op NPO 1 en te beluisteren op NPO Radio 1. Op NPO 2 is de toespraak te zien met een gebarentolk. De herhaling is om 18.00 uur op NPO 1. Vorig jaar keken zo’n 2,2 miljoen mensen naar de kerstrede van de koning. Hij riep toen op tot ruimte voor nuance en redelijkheid. Hij stelde dat harde meningen en debat nodig zijn om de samenleving verder te krijgen, maar dat mensen die het niet goed weten en die twijfelen niet uit het oog moeten worden verloren.