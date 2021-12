Opnieuw kerst in coronatijd, minder gasten welkom aan dinertafel

Nederland viert voor het tweede jaar op rij kerst in coronatijd. Net als een jaar eerder zijn er strikte maatregelen en adviezen van kracht om de verspreiding van het virus in te dammen. Daardoor zitten er op veel plaatsen vermoedelijk minder mensen aan tafel voor het kerstdiner dan anders.

De overheid adviseert namelijk niet meer dan vier mensen te verwelkomen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling. Overigens is dat een uitzondering ten opzichte van de reguliere corona-adviezen die Den Haag heeft uitgevaardigd. Die schrijven voor maximaal twee gasten per dag te ontvangen.

Ook wordt verzocht niet meer dan een keer per dag een bezoekje aan anderen te brengen en zouden zeventigplussers zo min mogelijk kleine kinderen, kleinkinderen bijvoorbeeld, moeten zien. Mogelijk besluiten veel opa’s en oma’s daardoor een kerstbezoekje dit jaar even over te slaan of anders in te vullen.

Door de lockdown waren veel mensen aangewezen op webshops voor de kerstinkopen. Niet-essentiële winkels zijn tot zeker 14 januari dicht om de oprukkende omikronvariant tegen te gaan. PostNL zet tot in ieder geval tot 14 januari, als de lockdown vooralsnog afloopt, meer mensen in om de piekdrukte aan te kunnen. Zo draaien de sorteercentra 24 uur per dag en zeven dagen in de week door. Ook zijn er dagelijks zo’n 1500 extra pakketbezorgers op pad.