Oud-minister Bruins wilde na uitval alleen maar slapen

Oud-coronaminister Bruno Bruins wilde alleen nog maar slapen, nadat hij vorig jaar tijdens een Kamerdebat over de coronacrisis onwel was geworden en achter het spreekgestoelte in elkaar zakte. Hij kijkt daarop terug in een interview met RTL Nieuws. Tijdens dat debat op 18 maart lag Bruins zwaar onder vuur. Veel Kamerleden waren ontevreden over de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en vielen hem daarop aan.

“Nadat ik onderuit was gegaan, heb ik drie maanden geslapen. Rust, dat is het enige dat ik wilde”, zegt Bruins. De coronacrisis vergde veel van hem en kostte hem vaak zijn nachtrust: “Ik was altijd een goede slaper, maar op een gegeven moment werd ik steeds om 4 uur ’s nachts wakker. Ik weet precies welke radioprogramma’s er midden in de nacht zijn.”

“Het moment dat ik onderuit ging, kan ik me niet meer herinneren. Dat ik opstond wel. Ik ben naar huis gegaan met mijn chauffeur. Toen ik de voordeur thuis dichttrok, was er die stilte. Die stilte, dat was heel erg lekker”, zegt de oud-minister tegen RTL Nieuws. Bruins stapte vervolgens met een zwaar gemoed op: “Ik vond het heel erg vervelend dat ik het team moest verlaten. De coronacrisis had ons ministers tot een hecht team gemaakt. We deden dit als kabinet echt samen. Maar toen lag ik er dus opeens uit en werd ik een toeschouwer. Een gewone burger die het coronanieuws in de krant moest lezen.”

Bruins vertelt aan RTL Nieuws dat hij zelf ook corona heeft gehad. “Het was in het voorjaar 2020, net nadat ik was gestopt als minister. Mijn vrouw en ik zijn niet heel ziek geweest gelukkig. We zijn binnen gebleven, met een paar dagen was het over.”

Na een periode bij het Haagse ov-bedrijf HTM is Bruins nu staatsraad bij de Raad van State.