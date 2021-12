Ruim 2 miljoen kijkers voor kerstspecial All You Need Is Love

De kerstspecial van All You Need Is Love heeft ook dit jaar veel kijkers getrokken. Ruim 2 miljoen mensen zagen op kerstavond hoe Robert ten Brink geliefden voor de feestdagen bij elkaar bracht, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De kerstspecial, traditiegetrouw op kerstavond, zag er vanwege de coronamaatregelen anders uit dan normaal. Voor het eerst was er geen studio, maar was alles buiten. Ook een hereniging tussen geliefden in Zuid-Afrika kon niet doorgaan, maar wel werden mensen bij elkaar gebracht in Lapland.

De uitzending was het best bekeken programma van vrijdag. Het NOS Journaal van 20.00 uur volgde met 1,4 miljoen kijkers. De top 3 wordt gecompleteerd door het NOS Journaal van 18.00 uur met 1,1 miljoen kijkers.