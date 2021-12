Zondag code geel in het hele land om kans op gladheid door ijzel

Zondag, tweede kerstdag, is wegens de kans op ijzel code geel van kracht in heel het land, uitgezonderd de Waddeneilanden. Dat meldt het weerinstituut KNMI, dat stelt dat de ijzel kan leiden tot “verraderlijke gladheid” op de weg.

De ijzel kan ontstaan doordat er zondag vanuit het zuidwesten een gebied met regen over Nederland trekt. Daardoor is er een kleine kans op ijzel in het zuiden met name in de ochtend, en in het midden van Nederland in de middag. In de noordelijke provincies is dat het geval in de avond.

In het noordoostelijk deel van het land kan er in de avond “op uitgebreidere schaal” ijzel voorkomen wat “mogelijk tot in de nacht aanhoudt”, aldus het KNMI.

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele waarschuwingen volgen.